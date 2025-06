Homem é preso acusado de furtar pistolas de policial militar aposentado Caso aconteceu em Itaituba (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 12/06/2025 - 19h10 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h10 ) twitter

Um homem foi preso em Itaituba (PA) acusado de furtar duas pistolas de um policial militar aposentado. As armas, uma 9mm e uma 380, foram levadas da casa do policial. A polícia investiga como a informação sobre as armas vazou. O suspeito está à disposição da justiça.