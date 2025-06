Homem é preso após quebrar porta do Fórum da Justiça em Porto de Moz (PA) Suspeito, conhecido como ‘Tigrão’, já possuía histórico de danos ao patrimônio Cidade Alerta Pará|Do R7 13/06/2025 - 19h30 (Atualizado em 13/06/2025 - 19h30 ) twitter

Um homem conhecido como ‘Tigrão’ foi preso após quebrar a porta do Fórum da Justiça em Porto de Moz (PA). Com histórico de danos ao patrimônio, a prisão do suspeito foi convertida em preventiva. Em novembro de 2023, ele também promoveu destruição em uma barbearia de Altamira (PA), mas os proprietários não prestaram queixa. Agora, ele enfrenta acusações de dano qualificado ao patrimônio público.