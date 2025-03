Homem é preso após roubar celular de criança de 10 anos Crime aconteceu dentro da casa da vítima e polícia localizou o suspeito rapidamente na Cabanagem (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 10/03/2025 - 11h50 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h50 ) twitter

Um homem foi preso após roubar o celular de uma criança de 10 anos, usando uma arma falsa. O incidente chocante ocorreu quando a criança estava em casa e o suspeito a ameaçou, levando o aparelho sem resistência.

A polícia agiu rapidamente, localizando e prendendo o suspeito, que confessou o crime. A arma usada era um simulacro, encontrado escondido no quintal do suspeito. O caso está sendo investigado pela delegacia da Cabanagem, no Pará.

A vítima, ainda abalada, está recebendo apoio psicológico. O incidente gerou comoção e revelou outros possíveis crimes cometidos pelo mesmo indivíduo.