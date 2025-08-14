Homem é preso em flagrante tentando furtar moto na UFPA
O suspeito já tinha cerca de 10 passagens pela polícia e estava com um carro roubado
Um homem foi preso em flagrante na Universidade Federal do Pará ao tentar furtar uma moto. Agentes de segurança da UFPA perceberam a movimentação suspeita e acionaram a Polícia Civil, que rapidamente chegou ao local. O suspeito, Edson Gabriel, já tinha cerca de 10 passagens pela polícia e estava com um carro roubado. Ele foi encaminhado ao sistema penal após a prisão.