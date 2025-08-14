Homem é preso por jogar água quente em cachorro
Imagens mostram o suspeito atraindo o animal com comida antes de cometer o ato cruel
A Justiça decretou a prisão de um homem acusado de jogar água quente em um cachorro no bairro do Curió-Utinga. O incidente, que gerou grande repercussão, foi capturado em vídeo, mostrando o suspeito atraindo o animal com comida antes de cometer o ato cruel. Apesar do histórico do cachorro de atacar pessoas, a agressão foi considerada injustificável. O animal está sob cuidados de uma ONG.