Homem é resgatado após pular barreira de contenção Polícia investiga motivo do salto em direção à Baía do Guajará, no Pará; vítima recebeu alta sem ferimentos graves

Cidade Alerta Pará|Do R7 28/02/2025 - 14h22 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share