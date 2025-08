Homem é suspeito de jogar água quente em crianças de uma escola em Belém O suspeito, que é vizinho da unidade de ensino, nega as acusações Cidade Alerta Pará|Do R7 05/08/2025 - 19h33 (Atualizado em 05/08/2025 - 19h33 ) twitter

Um homem foi denunciado após jogar água quente em crianças que estavam em uma escola no bairro da Sacramenta, em Belém (PA). Dois alunos foram atingidos e ficaram levemente feridos. O suspeito, que é vizinho da unidade de ensino, nega as acusações. A polícia investiga o caso, que pode estar ligado a uma disputa anterior entre o vizinho e a escola por causa do barulho.