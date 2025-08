Homem em regime aberto é morto a tiros no bairro Terra Firme, em Belém A vítima foi identificada como Sulivan Marques Cidade Alerta Pará|Do R7 04/08/2025 - 19h23 (Atualizado em 04/08/2025 - 19h23 ) twitter

Um homem identificado como Sulivan Marques foi morto a tiros no bairro da Terra Firme, em Belém (PA). Segundo a Polícia Militar, homens armados desceram de um carro e dispararam contra a vítima, que morreu no local. Sulivan tinha passagens pela polícia e estava cumprindo pena em regime aberto. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os autores e a motivação do homicídio.