Homem mata vizinho a facadas por causa de cadeado emprestado Vítima teria vendido o objeto do acusado. Caso aconteceu no bairro da Guanabara, em Belém (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 23/04/2025 - 18h49 (Atualizado em 23/04/2025 - 18h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso em flagrante após matar um vizinho durante uma discussão por um cadeado. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (23), no bairro da Guanabara, em Belém (PA).

Segundo informações, o acusado foi tirar satisfação com o vizinho, Diego, sobre um cadeado emprestado. Ao descobrir que Diego havia vendido o cadeado, o suspeito partiu para cima dele com uma faca de serra. Diego foi esfaqueado várias vezes e morreu a caminho do hospital.

O acusado, que já tinha histórico criminal, alegou ter problemas psicológicos e ser usuário de drogas, mas testemunhas confirmaram o homicídio. Ele responderá por homicídio duplamente qualificado.