Homem que ameaçou presidente Lula é preso no Pará e usará tornozeleira eletrônica Suspeito fez postagem em rede social antes da visita do Chefe do Executivo a Outeiro, em Belém Cidade Alerta Pará|Do R7 14/02/2025 - 14h30 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h31 )

Um homem foi preso no Pará por fazer ameaças de morte ao presidente Lula em uma postagem em rede social. Ele não se aproximou do Chefe do Executivo, que esteve em Outeiro, Belém, no dia 13 de fevereiro para a entrega de moradias à população. A Polícia Federal iniciou as investigações e determinou que o suspeito, que não teve a identidade revelada, use tornozeleira eletrônica.