Homem que fingiu ser pastor, padeiro e policial é preso após uma década de golpes Com 19 registros criminais, Edmilson Frazão foi detido com 32 kg de maconha em Altamira (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 23/05/2025 - 19h30 (Atualizado em 23/05/2025 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edmilson Frazão, conhecido por múltiplas identidades, foi finalmente preso após uma década de golpes. O homem, que já fingiu ser padeiro, pastor e policial federal, enganou diversas pessoas no Pará e em outros estados. Com 19 registros criminais, Edmilson foi detido com 32 kg de maconha em Altamira (PA) e agora responderá por tráfico.