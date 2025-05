Homem sofre golpe ao vender carro pela internet Marcelo, a vítima, foi enganado por Micael, que prometeu vender o veículo e realizar um pagamento via PIX que nunca ocorreu Cidade Alerta Pará|Do R7 13/05/2025 - 20h23 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h23 ) twitter

Um homem foi vítima de um golpe ao tentar vender o carro pela internet. Marcelo, a vítima, foi enganado por Micael, que prometeu vender o veículo e realizar um pagamento via PIX que nunca ocorreu. O caso foi registrado na polícia, e as autoridades estão em busca do veículo, que ainda não saiu de Belém (PA).