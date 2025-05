Homem tenta matar atual namorado da ex-companheira em Cametá (PA) Crime aconteceu em outubro do ano passado e o autor, Anderson Rogério Mota Cardoso, estava foragido desde então Cidade Alerta Pará|Do R7 21/05/2025 - 18h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h56 ) twitter

Um homem foi preso após atacar o atual namorado da ex-companheira com golpes de faca. O crime aconteceu em outubro do ano passado, em Cametá (PA). O suspeito, Anderson Rogério Mota Cardoso, estava foragido desde então, mas foi encontrado e detido pela polícia. Segundo informações, o ataque foi motivado por ciúmes e inconformismo com o fim do relacionamento com a mulher.