Idosa é assaltada após sacar R$ 100 mil em agência de Belém Há suspeitas de que alguém dentro da agência possa ter passado informações sobre o saque para o assaltante Cidade Alerta Pará|Do R7 16/04/2025 - 19h07 (Atualizado em 16/04/2025 - 19h07 )

Uma idosa foi vítima de um assalto violento em Belém (PA), após sacar mais de R$ 100 mil em uma agência bancária. O crime ocorreu em frente à empresa onde ela trabalha, no bairro do Castanheira.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima desceu de um carro e foi abordada por um criminoso armado. Ele pegou a bolsa com o dinheiro e fugiu em uma moto. A vítima acredita que foi seguida desde o banco, no bairro do Telégrafo, o que levanta suspeitas de que alguém dentro da agência possa ter passado informações para os criminosos.

Este não foi o primeiro roubo sofrido pela idosa, que já havia sido assaltada no ano passado após sair da mesma agência com R$ 150 mil.

A Polícia Civil está investigando o caso e buscando esclarecer como os criminosos obtiveram conhecimento do saque.