Idoso é jogado no chão durante assalto e fratura ombro

Ele foi abordado por dois criminosos em uma moto e teve o cordão de ouro roubado; crime aconteceu no bairro da Pedreira, em Belém (PA)

Cidade Alerta Pará|Do R7

Um idoso foi agredido durante um assalto, em plena luz do dia, no bairro da Pedreira, em Belém (PA). Ele foi abordado por dois criminosos em uma moto e teve o cordão de ouro roubado. O garupa, armado, jogou o idoso no chão antes de fugir. Ao cair, a vítima sofreu uma fratura no ombro. Os criminosos ainda não foram identificados.

