Idoso é jogado no chão durante assalto e fratura ombro
Ele foi abordado por dois criminosos em uma moto e teve o cordão de ouro roubado; crime aconteceu no bairro da Pedreira, em Belém (PA)
Um idoso foi agredido durante um assalto, em plena luz do dia, no bairro da Pedreira, em Belém (PA). Ele foi abordado por dois criminosos em uma moto e teve o cordão de ouro roubado. O garupa, armado, jogou o idoso no chão antes de fugir. Ao cair, a vítima sofreu uma fratura no ombro. Os criminosos ainda não foram identificados.