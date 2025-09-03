Idoso é jogado no chão durante assalto e fratura ombro Ele foi abordado por dois criminosos em uma moto e teve o cordão de ouro roubado; crime aconteceu no bairro da Pedreira, em Belém (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 03/09/2025 - 19h49 (Atualizado em 03/09/2025 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um idoso foi agredido durante um assalto, em plena luz do dia, no bairro da Pedreira, em Belém (PA). Ele foi abordado por dois criminosos em uma moto e teve o cordão de ouro roubado. O garupa, armado, jogou o idoso no chão antes de fugir. Ao cair, a vítima sofreu uma fratura no ombro. Os criminosos ainda não foram identificados.