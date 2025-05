Idoso é morto e carbonizado pelo próprio sobrinho durante tentativa de roubo A vítima, identificada como Benedito, havia vendido um terreno e recebido o valor de R$ 20 mil, o que teria motivado o crime Cidade Alerta Pará|Do R7 05/05/2025 - 18h49 (Atualizado em 05/05/2025 - 18h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um idoso foi morto pelo próprio sobrinho durante um assalto em Alenquer (PA).

A vítima, identificada como Benedito, havia vendido um terreno e recebido o valor de R$ 20 mil. Com a intenção de roubar o dinheiro do tio, o suspeito — menor de idade — orquestrou um plano com dois comparsas. O trio invadiu a casa de Benedito em busca do dinheiro, mas não conseguiu encontrar a quantia. Frustrados, os suspeitos mataram o idoso esfaqueado e carbonizaram o corpo.

Após o crime, os três suspeitos foram localizados e apreendidos pela Polícia Militar.