Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Igreja sofre vandalismo no bairro do Paar, em Ananindeua (PA)

O crime ocorreu quando um homem desconhecido desceu de um carro e jogou uma garrafa de vidro contra a porta do templo

Cidade Alerta Pará|Do R7

Uma igreja foi alvo de vandalismo no bairro do Paar, em Ananindeua (PA). O crime ocorreu quando um homem desconhecido desceu de um carro e jogou uma garrafa de vidro contra a porta do templo. Apesar dos danos materiais, ninguém se feriu. A polícia investiga o caso, mas a baixa qualidade das imagens dificulta a identificação do suspeito.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.