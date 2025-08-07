Igreja sofre vandalismo no bairro do Paar, em Ananindeua (PA) O crime ocorreu quando um homem desconhecido desceu de um carro e jogou uma garrafa de vidro contra a porta do templo Cidade Alerta Pará|Do R7 07/08/2025 - 19h47 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h47 ) twitter

Uma igreja foi alvo de vandalismo no bairro do Paar, em Ananindeua (PA). O crime ocorreu quando um homem desconhecido desceu de um carro e jogou uma garrafa de vidro contra a porta do templo. Apesar dos danos materiais, ninguém se feriu. A polícia investiga o caso, mas a baixa qualidade das imagens dificulta a identificação do suspeito.