Incêndio destrói primeiro pavimento de casa no bairro da Sacramenta, em Belém O fogo começou em uma tomada de televisão e foi combatido inicialmente por moradores Cidade Alerta Pará|Do R7 17/07/2025 - 19h24 (Atualizado em 17/07/2025 - 19h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incêndio destruiu o primeiro pavimento de uma residência no bairro da Sacramenta, em Belém (PA). Apesar do susto, não houve feridos e alguns móveis foram salvos. O fogo começou em uma tomada de televisão e foi combatido inicialmente por moradores até a chegada do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.