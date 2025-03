Jovem baleada pelo namorado policial destaca aumento de feminicídios e violência doméstica OAB acompanha casos de violência cometidos por policiais Cidade Alerta Pará|Do R7 14/03/2025 - 14h59 (Atualizado em 14/03/2025 - 14h59 ) twitter

O caso de Bruna, uma jovem de 32 anos baleada pelo namorado policial no Pará, evidencia o aumento dos feminicídios no estado. A investigação está sendo conduzida pela delegada Ana Paula, com apoio da advogada Alice Vilhena, que ressaltam a importância da denúncia de violência doméstica.

A OAB tem monitorado o crescente número de crimes cometidos por policiais contra suas parceiras. A conscientização e a denúncia são fundamentais para combater tanto a violência física quanto a psicológica.

A lei do feminicídio, que completou 10 anos, representa um avanço na proteção das mulheres.