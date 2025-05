Jovem de 22 anos mata a própria mãe asfixiada em Goianésia do Pará (PA) Após matar a vítima, David Andrade Souza ainda tentou ocultar o corpo com um lençol encharcado de combustível Cidade Alerta Pará|Do R7 13/05/2025 - 20h26 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h26 ) twitter

Um jovem de 22 anos foi preso acusado de matar a própria mãe asfixiada no Dia das Mães em Goianésia do Pará (PA). O suspeito, David Andrade Souza, alegou ter agido em legítima defesa, mas a polícia não encontrou sinais de luta corporal na cena do crime. Após matar a mãe, David tentou ocultar o corpo com um lençol encharcado de combustível.