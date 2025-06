Jovem de 28 anos é morto durante assalto em Ananindeua (PA) A suspeita é que a vítima, identificada como Rafael Martins, tenha reagido Cidade Alerta Pará|Do R7 18/06/2025 - 19h06 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem de 28 anos foi assassinado em Ananindeua (PA) ao voltar do trabalho. O crime aconteceu no bairro Águas Brancas, quando a vítima, Rafael Martins, foi abordada por criminosos. A suspeita é que Rafael tenha reagido ao assalto. A moto, o celular e o dinheiro que estavam com ele foram levados, o que caracteriza o crime como latrocínio. Os suspeitos ainda não foram localizados.