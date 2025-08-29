Jovem denuncia ter sido vítima de importunação sexual em ônibus lotado O agressor se aproveitou da superlotação do coletivo para se esfregar e apalpar a vítima Cidade Alerta Pará|Do R7 29/08/2025 - 19h49 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h49 ) twitter

Uma estudante universitária foi vítima de importunação sexual em um ônibus enquanto voltava para casa. O agressor se aproveitou da superlotação do coletivo para se esfregar e apalpar a jovem. A vítima, em estado de choque, conseguiu filmar o suspeito e registrou um boletim de ocorrência (BO). A mãe da jovem pede ajuda para identificar o suspeito.