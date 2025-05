Jovem é executado a tiros dentro de carro no centro de Altamira (PA) Segundo informações, dois homens em uma moto seguiram o carro da vítima e efetuaram vários disparos Cidade Alerta Pará|Do R7 16/05/2025 - 19h41 (Atualizado em 16/05/2025 - 19h41 ) twitter

Um jovem foi executado a tiros dentro de um carro no centro de Altamira (PA). Segundo informações, dois homens em uma moto seguiram o carro de Maycon Soares e efetuaram vários disparos. Após ser atingido, Maycon perdeu o controle do veículo e bateu no muro da Universidade Federal do Pará. No veículo dele, foram encontrados entorpecentes e uma arma de fogo. A polícia agora busca identificar os atiradores.