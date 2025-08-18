Jovem é executado por homem encapuzado no bairro da Pedreira, em Belém
William Henrique Furtado Dias, de 24 anos, estava na porta do trabalho quando o suspeito desceu de um carro preto e disparou várias vezes
Um jovem identificado como William Henrique Furtado Dias, de 24 anos, foi assassinado a tiros no bairro da Pedreira, em Belém (PA), na tarde de segunda-feira (18). Ele estava na porta do trabalho quando um homem encapuzado desceu de um carro preto e disparou várias vezes. O suspeito fugiu e ainda não foi identificado. William não tinha antecedentes criminais.