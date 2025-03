Jovem enfrenta paralisia, após demora em atendimento na UPA da Marambaia (PA) Lorrana, de 22 anos, teve quadro agravado após convulsões e foi transferida para hospital em estado crítico Cidade Alerta Pará|Do R7 06/03/2025 - 12h50 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h50 ) twitter

Uma jovem de 22 anos enfrenta complicações de saúde, após demora no atendimento na UPA da Marambaia, no Pará. Com histórico de tratamento renal e endometriose, Lorrana chegou à unidade com fortes dores abdominais e sofreu convulsões antes de receber assistência adequada.

A família denuncia falhas no atendimento, como perda de fichas e aplicação rápida de medicamentos, agravando o quadro clínico. Após ser transferida para o Hospital Beneficente Portuguesa, a jovem agora enfrenta paralisia e dificuldades respiratórias, aumentando a preocupação sobre a gravidade do caso.