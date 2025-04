Jovem leva garrafada e perde a visão durante briga por futebol Segundo informações, o suspeito, Helder Patrick Silva, ficou incomodado com o fato de que a vítima, José Antônio, estava usando uma camisa do Botafogo Cidade Alerta Pará|Do R7 24/04/2025 - 19h15 (Atualizado em 24/04/2025 - 19h15 ) twitter

Um jovem de 18 anos perdeu a visão após ser atingido por uma garrafa em uma briga de futebol. O crime aconteceu em um bar na área de Santarenzinho, em Santarém (PA).

Segundo informações, o suspeito, Helder Patrick Silva, ficou incomodado com o fato de que a vítima, José Antônio, estava usando uma camisa do Botafogo. O motivo foi suficiente para Helder partir para cima do jovem com uma garrafa.

O incidente ocorreu em 10 de abril, e a Polícia Civil iniciou uma investigação após o registro do boletim de ocorrência (B.O.). O delegado responsável relatou que Helder se mostrou arrependido e colaborou com a família da vítima. Apesar da ausência de imagens de câmeras de segurança, testemunhas confirmaram a autoria do crime.

O caso agora segue para o Poder Judiciário.