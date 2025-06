Jovem leva tiro durante assalto por ter ‘falado demais’ Crime aconteceu no bairro do Marco, na Passagem São João, em Belém (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 03/06/2025 - 19h11 (Atualizado em 03/06/2025 - 19h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motociclista foi baleado em um assalto no bairro do Marco, na Passagem São João, em Belém (PA). O criminoso, que estava sob efeito de álcool, atirou no jovem por ele ‘ter falado demais’ durante o roubo. A vítima conseguiu recuperar a moto roubada, mas corre risco de perder o movimento da perna. A polícia investiga o caso, enquanto o suspeito está foragido.