Jovem morre atropelado ao salvar irmã na BR-316 em Ananindeua (PA) Lucas Tenório, de 25 anos, foi atingido em trecho perigoso da rodovia e motorista fugiu sem prestar socorro Cidade Alerta Pará|Do R7 18/03/2025 - 11h48 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A morte de Lucas Tenório, 25 anos, vítima de um atropelamento na BR-316, em Ananindeua, no Pará, gerou comoção entre familiares e moradores da região. O jovem foi atingido enquanto atravessava a rodovia para buscar sua irmã na faculdade.

Segundo relatos, Lucas conseguiu empurrar a irmã para fora do caminho antes do impacto, mas acabou sendo atingido e não resistiu aos ferimentos. O local do acidente é conhecido pela pouca iluminação e pelos riscos para pedestres.

O motorista responsável fugiu sem prestar socorro, e a família agora busca informações que levem à sua identificação. O caso foi registrado na delegacia, e a comunidade se mobiliza para cobrar justiça.