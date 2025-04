Jovem morre baleado ao tentar impedir assalto em Belém (PA) Vítima, identificada como Jackson, tinha apenas 24 anos Cidade Alerta Pará|Do R7 07/04/2025 - 21h56 (Atualizado em 07/04/2025 - 21h56 ) twitter

Em Belém (PA), um homem morreu ao tentar impedir um assalto na Avenida Almirante Barroso.

O caso aconteceu quando o homem, identificado como Jackson, viu um criminoso furtar o celular de uma jovem que estava descendo de um ônibus. Jackson, então, decidiu ir atrás do bandido. Durante a fuga, um possível agente da segurança pública atirou na direção de Jackson e do assaltante, pensando que os dois estavam envolvidos no crime.

Jackson, de apenas 24 anos, morreu no local. Já o assaltante, identificado como Cássio Cardoso, foi preso. A Polícia Civil está investigando o caso e buscando imagens de câmeras de segurança para esclarecer os fatos.