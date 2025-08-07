Justiça absolve mãe que colocou remédio controlado na mamadeira da filha
A defesa argumentou que houve confusão na administração do remédio
A Justiça absolveu Maria Isabelle Pinheiro da Costa, acusada de tentativa de homicídio contra a própria filha. O incidente aconteceu em dezembro de 2017, quando a mãe colocou Rivotril na mamadeira da criança, que precisou ser internada na UTI. A defesa argumentou que houve confusão na administração do remédio. A promotoria pretende recorrer, enquanto a mãe busca retomar contato com a filha, que não vê há sete anos.