Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Justiça absolve mãe que colocou remédio controlado na mamadeira da filha

A defesa argumentou que houve confusão na administração do remédio

Cidade Alerta Pará|Do R7

A Justiça absolveu Maria Isabelle Pinheiro da Costa, acusada de tentativa de homicídio contra a própria filha. O incidente aconteceu em dezembro de 2017, quando a mãe colocou Rivotril na mamadeira da criança, que precisou ser internada na UTI. A defesa argumentou que houve confusão na administração do remédio. A promotoria pretende recorrer, enquanto a mãe busca retomar contato com a filha, que não vê há sete anos.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.