Justiça absolve mãe que colocou remédio controlado na mamadeira da filha A defesa argumentou que houve confusão na administração do remédio Cidade Alerta Pará|Do R7 07/08/2025 - 19h49 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h49 )

A Justiça absolveu Maria Isabelle Pinheiro da Costa, acusada de tentativa de homicídio contra a própria filha. O incidente aconteceu em dezembro de 2017, quando a mãe colocou Rivotril na mamadeira da criança, que precisou ser internada na UTI. A defesa argumentou que houve confusão na administração do remédio. A promotoria pretende recorrer, enquanto a mãe busca retomar contato com a filha, que não vê há sete anos.