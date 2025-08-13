Logo R7.com
Mãe abandona recém-nascido durante surto pós-parto em Marabá (PA)

Segundo o advogado da mulher, ela tentou entregar a criança para adoção em um hospital, mas não teve sucesso

Cidade Alerta Pará|Do R7

Uma mãe foi flagrada abandonando um recém-nascido em Marabá (PA). Segundo o advogado da mulher, ela tentou entregar a criança para adoção em um hospital, mas não teve sucesso. Em estado de surto pós-parto e vulnerabilidade financeira, ela deixou o bebê em frente a uma casa. A criança está agora com familiares e a mãe responderá pelo crime de abandono de incapaz.

