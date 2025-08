Mãe busca filho desaparecido há mais de um ano no Pará Segundo informações, Breno Damasceno, de 21 anos, desapareceu após uma briga com a companheira em Mãe do Rio (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 01/08/2025 - 19h21 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h21 ) twitter

Uma mãe está em busca do filho, Breno Damasceno, de 21 anos, que sumiu há mais de um ano no Pará. Segundo informações, o jovem desapareceu após uma briga com a companheira em Mãe do Rio. Sem recursos, Dona Irene, mãe de Breno, busca pistas sobre o jovem e suspeita que a mulher com quem ele se relacionava saiba o que aconteceu.