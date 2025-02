Mais de 20 turistas tiveram bagagens e compras furtadas Furtos ocorreram após turistas deixarem malas no ônibus durante check-in em hotel Cidade Alerta Pará|Do R7 29/01/2025 - 15h59 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h59 ) twitter

Mais de 20 turistas, que vieram da Bahia, tiveram suas bagagens e compras furtadas no Centro de Belém (PA). Eles haviam entrado no hotel para fazer o check-in, deixando as malas dentro do ônibus. No entanto, a dona do hotel não permitiu que o veículo fosse estacionado na entrada, obrigando o motorista a estacioná-lo em outro local, o que facilitou o crime.