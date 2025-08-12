‘Maníaco do Dendezal’ é preso por latrocínio e estupros no Pará O suspeito é acusado de matar o empresário Anderson Costa, em Moju (PA), e abusar sexualmente de diversas adolescentes Cidade Alerta Pará|Do R7 12/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem identificado como Everton, conhecido como o ‘Maníaco do Dendezal’, foi preso no Pará. Ele é acusado de matar o empresário Anderson Costa, em Moju (PA), além de abusar da esposa e da enteada dele. O suspeito também era procurado por outros crimes, incluindo estupros de diversas adolescentes, sempre em áreas de dendezais e locais ermos.