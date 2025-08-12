Logo R7.com
‘Maníaco do Dendezal’ é preso por latrocínio e estupros no Pará

O suspeito é acusado de matar o empresário Anderson Costa, em Moju (PA), e abusar sexualmente de diversas adolescentes

Cidade Alerta Pará|Do R7

Um homem identificado como Everton, conhecido como o ‘Maníaco do Dendezal’, foi preso no Pará. Ele é acusado de matar o empresário Anderson Costa, em Moju (PA), além de abusar da esposa e da enteada dele. O suspeito também era procurado por outros crimes, incluindo estupros de diversas adolescentes, sempre em áreas de dendezais e locais ermos.

