‘Maníaco do Dendezal’ é preso por latrocínio e estupros no Pará
O suspeito é acusado de matar o empresário Anderson Costa, em Moju (PA), e abusar sexualmente de diversas adolescentes
Um homem identificado como Everton, conhecido como o ‘Maníaco do Dendezal’, foi preso no Pará. Ele é acusado de matar o empresário Anderson Costa, em Moju (PA), além de abusar da esposa e da enteada dele. O suspeito também era procurado por outros crimes, incluindo estupros de diversas adolescentes, sempre em áreas de dendezais e locais ermos.