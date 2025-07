Menina de 3 anos desaparece no Rio Amazonas ao pular de um barco para outro O incidente aconteceu na Comunidade de Corocoró, entre Juruti (PA) e Nhamundá (AM) Cidade Alerta Pará|Do R7 01/07/2025 - 19h10 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h10 ) twitter

Uma menina de 3 anos desapareceu ao cair no Rio Amazonas enquanto tentava pular de uma embarcação para outra. O incidente aconteceu na Comunidade de Corocoró, entre Juruti (PA) e Nhamundá (AM). A forte correnteza do rio levou a criança, Heloísa Rocha, no momento em que ela caiu na água. Apesar dos esforços da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, Heloísa ainda não foi encontrada.