Ministro da Saúde anuncia investimento de R$ 53 milhões no SUS em Belém Durante visita em Belém (PA), Alexandre Padilha anuncia melhorias no SUS, incluindo um mutirão de cirurgias e exames no Hospital Beneficente Portuguesa Cidade Alerta Pará|Do R7 30/07/2025 - 21h15 (Atualizado em 30/07/2025 - 21h15 )

O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou Belém (PA) para anunciar melhorias no SUS, incluindo um mutirão de cirurgias e exames no Hospital Beneficente Portuguesa. Com investimentos de R$ 53 milhões, Padilha destacou a importância do programa ‘Agora Tem Especialistas’. A visita incluiu a assinatura de ordens para revitalizar unidades de saúde e a extensão de horários de atendimento.