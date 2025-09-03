Logo R7.com
Morador em situação de rua é espancado por homem no Jurunas, em Belém

A vítima foi agredida com chutes e golpes de madeira na cabeça

Cidade Alerta Pará|Do R7

Um morador em situação de rua foi brutalmente agredido no bairro do Jurunas, em Belém (PA). O ataque aconteceu na esquina das ruas Fernando Guilhon e Monte Alegre, onde a vítima foi espancada por um homem com chutes e golpes de madeira na cabeça. Testemunhas acionaram a polícia, mas o agressor fugiu antes da chegada dos agentes. O morador foi socorrido e hospitalizado com lesões graves.

