Moradores da Passagem Modelo, em Belém (PA), enfrentam alagamentos e obras inacabadas Falta de saneamento e obras prometidas não iniciadas geram frustração e isolamento para os moradores Cidade Alerta Pará|Do R7 28/02/2025 - 14h20 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os moradores da Passagem Modelo, no bairro do Guamá, em Belém, no Pará, enfrentam sérios problemas, em virtude de alagamentos constantes e obras inacabadas. A comunidade clama por soluções, enquanto lida com lama, buracos e isolamento.

A situação é ainda mais complicada pela falta de saneamento básico e pela troca de tubulação realizada pela COSAMPA, que não solucionou o problema de drenagem.

A obra prometida para março de 2024 ainda não começou, deixando os residentes frustrados e sem respostas por parte da prefeitura.