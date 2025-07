Motociclista morre após acidente com caminhão na Av. Júlio César, em Belém Segundo informações, o motorista do caminhão tentou fazer uma ultrapassagem e causou a queda da moto Cidade Alerta Pará|Do R7 08/07/2025 - 20h53 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h53 ) twitter

Na noite de terça-feira (8), um motociclista morreu após ser atingido por um caminhão na Av. Júlio César, em Belém (PA). Segundo informações, o motorista do caminhão tentou fazer uma ultrapassagem e causou a queda da moto. A vítima, João Marcos Maciel, acabou indo parar debaixo das rodas do veículo. A esposa dele, garupa da moto, sofreu apenas escoriações. O motorista do caminhão está na delegacia para prestar depoimento.