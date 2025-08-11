Mulher é internada em estado grave após ser brutalmente agredida pelo marido A vítima, Gabriela, de 36 anos, levou uma paulada na cabeça durante uma discussão com o suspeito, Alessandro, que está foragido Cidade Alerta Pará|Do R7 11/08/2025 - 19h39 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h39 ) twitter

Uma mulher está internada em estado grave após ser brutalmente agredida pelo marido em Belém (PA). A vítima, Gabriela, de 36 anos, levou uma paulada na cabeça durante uma discussão com o suspeito, Alessandro, que está foragido. A família da vítima pede ajuda para que Gabriela seja transferida para um hospital com mais suporte.