Mulher é presa após ameaçar criança de 3 anos por vingança Vídeo com ameaças levou à prisão preventiva e transferência da acusada para presídio no Pará Cidade Alerta Pará|Do R7 20/03/2025 - 14h43 (Atualizado em 20/03/2025 - 14h43 )

Uma mulher foi detida, após ameaçar uma criança de três anos em um vídeo divulgado nas redes sociais. A motivação seria vingança contra o ex-companheiro.

O pai da criança registrou um boletim de ocorrência e a acusada foi localizada e levada à delegacia. Apesar de negar as ameaças inicialmente, a mulher confessou o crime, após a polícia obter cópias do vídeo.

A Polícia Civil relatou múltiplas ocorrências contra a acusada nos últimos meses. Ela foi presa e teve a prisão convertida para preventiva, com transferência prevista para o presídio de Vitória do Xingu, no Pará.