Mulher morre em acidente de moto e responsável envolvido foge sem prestar socorro Acidente ocorreu no Bairro Telégrafo, em Belém (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 07/02/2025 - 14h45 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h45 )

Uma mulher morreu após cair de moto no Bairro Telégrafo, em Belém, no Pará. O suposto envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro.

A vítima estava conduzindo a moto e, até o momento, a polícia não divulgou as circunstâncias do ocorrido.