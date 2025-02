Mulher rouba bebê de colo da mãe, em loja de roupas em Marabá (PA) Câmeras de segurança registraram o rapto, e polícia investiga enquanto a mulher segue foragida Cidade Alerta Pará|Do R7 25/02/2025 - 14h25 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h25 ) twitter

Uma mulher está sendo procurada pela polícia no Pará, após roubar um bebê de colo em uma loja de roupas em Marabá, no sudeste do Estado.

O crime ocorreu na manhã de terça-feira (24), quando a mãe pediu para que a suspeita segurasse a criança e, em seguida, saiu correndo com o bebê. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento do rapto.

A mulher está foragida e a polícia investiga o caso, enquanto a população pode ajudar na identificação da criminosa.