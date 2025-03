Naufrágio de posto flutuante é investigado, na Bahia do Guajará (PA) Incidente não deixou feridos e não causou contaminação, mas gera preocupação com risco ambiental Cidade Alerta Pará|Do R7 27/03/2025 - 15h15 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h15 ) twitter

A Delegacia Fluvial investiga o naufrágio de um posto de combustíveis flutuante na Baía do Guajará, no Pará, com risco de vazamento de diesel.

O incidente ocorreu por volta das 10h30, mas todos a bordo foram resgatados sem ferimentos.

A empresa responsável isolou a área para evitar vazamentos e a Secretaria Municipal de Saúde (SESMA) confirmou que não houve contaminação.

A empresa tem 15 dias para apresentar um relatório de resolubilidade à secretaria de meio ambiente.

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros estão envolvidos na investigação e prevenção de futuros acidentes.