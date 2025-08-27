Onda de arrombamentos de carros preocupa moradores da Cidade Velha, em Belém
Durante a madrugada de quarta (27), criminosos atacaram mais um carro e deixaram um prejuízo de R$ 500 para o proprietário
Uma série de arrombamentos de veículos tem preocupado os moradores do bairro Cidade Velha, em Belém (PA). Durante a madrugada de quarta (27), criminosos atacaram mais um carro e deixaram um prejuízo de R$ 500 para o proprietário. Os bandidos levaram objetos pessoais e materiais de trabalho da vítima. A polícia investiga os casos, que não são isolados.