Ônibus é atingido por poste de energia derrubado por caminhão Incidente aconteceu no bairro Sideral, em Belém (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 23/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 23/06/2025 - 19h16 )

Um caminhão-baú derrubou quatro postes após cair em um buraco no bairro Sideral, em Belém (PA). Um dos postes acabou atingindo um ônibus em que havia 40 passageiros. Felizmente, o motorista do ônibus conseguiu orientar os passageiros a saírem com segurança e ninguém se feriu gravemente. Técnicos trabalham para restabelecer a energia na região.