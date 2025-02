Ônibus fica destruído após incêndio, no Guamá (PA) Veículo era utilizado por uma família para fazer fretes Cidade Alerta Pará|Do R7 23/01/2025 - 15h48 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h48 ) twitter

Um ônibus ficou completamente destruído por um incêndio, no Bairro do Guamá (PA). A família proprietária do veículo, ficou desolada pois era a única fonte de renda que tinham, sendo utilizado para fazer fretes.

Segundo testemunhas o ônibus estava estacionado e vazio, quando começou a sair fumaça de dentro do veículo. O Corpo de Bombeiros conseguiu apagar o fogo antes que se espalhasse para outros locais.