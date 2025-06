Operação ‘Paz no Trânsito’ intensifica fiscalização em Belém Ação tem como objetivo reduzir acidentes e aumentar a segurança nas ruas Cidade Alerta Pará|Do R7 24/06/2025 - 19h33 (Atualizado em 24/06/2025 - 19h33 ) twitter

A Operação ‘Paz no Trânsito’, realizada pela Polícia Militar em parceria com a Prefeitura de Belém (PA), tem como objetivo reduzir acidentes e aumentar a segurança nas ruas. Com mais de 100 agentes em ação, a operação foca em veículos com irregularidades, como motocicletas sem placas. A iniciativa busca garantir tranquilidade aos cidadãos, especialmente durante o período de férias escolares.