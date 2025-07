Pacientes oncológicos celebram o bem-estar em evento no Forte do Presépio A iniciativa ‘Laço Rosa’, promovida pela Clínica Oncológica do Brasil, incluiu atividades como dança, yoga e relaxamento

Cidade Alerta Pará|Do R7 30/07/2025 - 21h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 21h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share