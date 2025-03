Pacientes oncológicos enfrentam interrupção em tratamento por falha em equipamento Máquina de radioterapia está inoperante, há mais de uma semana, no Hospital Universitário João de Barros Barreto, em Belém Cidade Alerta Pará|Do R7 27/03/2025 - 15h15 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h16 ) twitter

Pacientes oncológicos em Belém, no Pará, enfrentam dificuldades devido à paralisação do equipamento de radioterapia no Hospital Universitário João de Barros Barreto.

A máquina está inoperante há mais de uma semana, afetando pacientes que aguardam a continuidade de suas sessões.

A instituição informou que a substituição de uma peça está prevista para breve e que um novo aparelho está em processo de aquisição para evitar futuras interrupções.

A situação gera apreensão entre os pacientes, que fazem um apelo às autoridades para uma solução rápida e eficaz.